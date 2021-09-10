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Единый день голосования

Предложения жителей ЛНР и ДНР отразят в программе "Единой России"

По словам Виктора Водолацкого, представители "Единой России" сделают все для того, чтобы в Донбассе наступил мир

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Предложения, поступившие от жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), найдут отражение в программе партии "Единая Россия". Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ходе круглого стола с участием главы ЛНР Леонида Пасечника и представителей общественности.

"В программу, с которой "Единая Россия" сегодня идет на выборы в Государственную думу, поступило более 2 млн предложений. В том числе более 200 тыс. - это предложения из Ростовской области, ЛНР и ДНР. Мы формировали все ваши предложения на территории Ростовской области и затем уже отправляли в Москву в наш центральный совет партии. Эти предложения обязательно будут отражены в той программе, с которой мы идем на выборы, программе, которую мы будем реализовывать в восьмой Государственной думе", - цитирует его в пятницу агентство Луганскинформцентр.

Как отметил в свою очередь Пасечник, жители ЛНР поддерживают инициативы "Единой России". "Безусловно, жители республики поддерживают инициативы, планы и идеи "Единой России", как и народную программу, с которой партия идет на выборы в Госдуму, ведь ее главная задача - это благополучие граждан страны, благополучие соотечественников, которые проживают за ее пределами", - указал он.

По словам Водолацкого, представители "Единой России" сделают все для того, чтобы в Донбассе наступил мир. "Единая Россия" всегда будет защищать интересы наших соотечественников, где бы они не находились. Донбасс - это особая территория, в первую очередь, для нашей политической партии. Мы понимаем, что мы обязаны и должны сделать все, чтобы на этой земле был мир. Чтобы та интеграция, которая сегодня происходит в сферах образования, здравоохранения, экономики, привела нас к тому завершению, желанию, к которому мы все стремимся - быть вместе", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате. 7 сентября местные информагентства ДНР и ЛНР сообщили, что среди проживающих в республиках граждан РФ началось тестирование системы дистанционного электронного голосования к предстоящим выборам.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России, а по прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца текущего года.

 

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Единый день голосования"Единая Россия"
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