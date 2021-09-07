В ДНР и ЛНР испытывают систему дистанционного голосование на выборах в Госдуму

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования на предстоящих в этом месяце выборах в Государственную Думу среди граждан РФ начались во вторник в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили местные информационные агентства.

По информации Донецкого агентства новостей, в ДНР тестирование началось во всех районах, задействованных в этом процессе. В нем могут принять участие граждане, прошедшие регистрацию в системе дистанционного электронного голосования, в том числе на территории ДНР. Готовность системы проводится и на портале vybory.gov.ru. Ознакомиться с процедурой и заранее проверить устройство и браузер на соответствие требованиям работы портала предоставляется в очном порядке в одном из информационных центров, действующих в ДНР. Тестирование дистанционного электронного голосования будет проходить в республике до 9 сентября включительно.

В ЛНР проверка системы электронного голосования на выборах в Госдуму началась сегодня в информационном центре средней школе № 20 Луганска, сообщило агентство Луганскинформцентр. Тестирование продлится здесь также до 9 сентября. В ЛНР открыты более 140 инфоцентров для консультаций по онлайн-голосованию в Госдуму.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца текущего года.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Центризбирком России 20 июля принял постановление, согласно которому жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате.