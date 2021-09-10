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Смена власти в Афганистане
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Лавров сообщил, что Россия оптимизировала состав посольства в Кабуле

Глава МИД РФ отметил, что дипломаты передают в Москву очень полезную информацию

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Состав российского посольства в Кабуле оптимизирован, дипломаты передают в Москву очень полезную информацию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

"Наше посольство работает, мы его состав оптимизировали. Там практически все члены семей - женщины, дети - уехали. Но "боеспособный коллектив", и они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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