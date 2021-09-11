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Смена власти в Афганистане
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Медведев: России угрожает новый виток миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане

Зампредседателя Совета безопасности отметил, что граждане республики составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. России и странам Центральной Азии угрожает новый виток миграционного кризиса на фоне ситуации в Афганистане. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу статье для "Газеты.ру".

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"Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии", - констатировал он.

Кроме того, продолжил Медведев, США и их союзники "бросили на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, которые все эти двадцать лет, искренне поверив в "западное будущее", тесно сотрудничали с НАТО".

Об урегулировании разногласий в Афганистане

Москва заинтересована в том, чтобы внутриафганские разногласия были урегулированы с участием всего спектра политических сил этой страны, заявил зампред Совета безопасности РФ.

"Реалии, которые сложились в Афганистане из-за действий США, требуют глубоко продуманных, взвешенных политических шагов. Россия, безусловно, заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества", - подчеркнул Медведев.

Он считает, что главная задача РФ в этой ситуации - "обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ". "В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств", - отметил зампред Совбеза.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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