Лавров заявил, что Россия и Катар заинтересованы в урегулировании ситуации в Афганистане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия и Катар заинтересованы в оказании содействия стабилизации обстановки в Афганистане. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы внимательно следим и высоко оцениваем усилия наших катарских друзей по содействию нормализации обстановки в Афганистане. Как и вы, мы тоже стараемся помочь афганским сторонам в преодолении существующих между ними противоречий, - сказал он. - Поэтому сегодняшняя встреча позволит нам доверительно и конкретно обменяться мнениями по этому вопросу".

Лавров также отметил, что это третья встреча за последний год, что подчеркивает "нацеленность двух стран на дальнейшее продвижение тесного сотрудничества во всех областях". "У нас на повестке дня и другие вопросы, которые касаются региональных конфликтов, прежде всего, на Ближнем Востоке и на севере Африки. Рассчитываю продолжить разговор и по вопросам дальнейшего развития наших двусторонних отношений", - указал глава МИД РФ.

Глава МИД Катара в свою очередь подчеркнул, что для Дохи очень важно мнение России по различным региональным вопросам и последним достижениям в Афганистане. "Я хотел приехать в Москву, чтобы обсудить с вами эти достижения и продолжить взаимодействие, которое мы уже начали по этому и другим региональным вопросам", - продолжил он.

Аль Тани отметил, что в двусторонней повестке отношения Москвы и Дохи выстроены на очень прочной основе. "И мы рассчитываем расширить наше экономическое взаимодействие дальше как результат нашего участия в ПМЭФ. И также мне бы хотелось использовать эту встречу, чтобы обсудить наши двусторонние обмены в разных сферах: культуре, спорте и других областях", - указал министр.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева в Норильске.