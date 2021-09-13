В Южной Осетии более 3 тыс. россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

ЦХИНВАЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму РФ в Южной Осетии за 10 дней, сообщил ТАСС в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Цхинвале Сергей Алексеев.

"В Южной Осетии с 3 сентября проходит досрочное голосование с выездным для военнослужащих 4-й российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России и членов их семей. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 3 тыс. граждан Российской Федерации", - сказал Алексеев. Дипломат уточнил, что для всех остальных граждан РФ голосование начнется 17 сентября.

Ранее в посольстве сообщали, что для россиян в Южной Осетии будут открыты 10 избирательных участков: шесть откроют в Цхинвале, по одному в районных административных центрах Дзау, Знаур, Ленингор, а также в городе Кайса. Для россиян, не имеющих возможности по состоянию здоровья посетить избирательный участок в указанные три дня, на основании письменного или устного обращения будет организовано голосование вне помещения для голосования (выездное). Голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 мск.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.