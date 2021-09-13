Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

17 сентября начнется голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы под слоганом "Выбираем вместе" пройдут в течение трех дней вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов РФ

Законодательные основы Организация и проведение парламентской кампании регулируются Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12 июня 2002 года, "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" от 22 февраля 2014 года, а также рядом других правовых актов. Выборы организует Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой. Новый состав ЦИК был сформирован в марте 2021 года. Нижняя палата парламента избирается сроком на пять лет в составе 450 депутатов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Выборы половины депутатского корпуса проходят по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны с учетом границ субъектов Федерации (один депутат от одного округа). Другая половина избирается по единому федеральному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий. Такая система применялась на выборах в Госдуму с первого по четвертый созыв (1993, 1995, 1999, 2003) и на выборах седьмого созыва в 2016 году. Депутаты пятого и шестого созывов парламента избирались исключительно по партийным спискам (2007, 2011). Даты голосования и начало избирательной кампании 17 июня 2021 года Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября. Документ был опубликован и вступил в силу в день подписания, с этого момента официально стартовала избирательная кампания. 18 июня ЦИК РФ принял решение о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы и региональных выборах в течение трех дней подряд — с 17 по 19 сентября. При этом 19 сентября является основным днем голосования, 17 и 18 сентября — дополнительными.

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ЦИК законодательно получил право проводить многодневное голосование после принятия 31 июля 2020 года поправок в избирательное законодательство. В условиях пандемии эта мера, в частности, должна помочь не допустить скопления избирателей на участках. Кроме того, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, "при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей" голосование может быть отложено на всей территории РФ либо на территории не менее чем одной трети субъектов Федерации. Соответствующие поправки были внесены в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" 1 апреля 2020 года. Решение об отмене голосования на федеральном уровне принимает ЦИК России. Требования к кандидатам Кандидатом в депутаты Госдумы может быть выдвинут гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут баллотироваться лица, не только имеющие иностранное гражданство, но и вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Закон также запрещает выдвигаться лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость или находящимся под административным наказанием за преступления экстремистской направленности. Ограничения пассивного права применяются к тем, кто ранее имел судимость за совершение особо тяжких, тяжких преступлений и ряда преступлений средней тяжести (последнее введено поправками в избирательное законодательство от 23 мая 2020 года). Для таких граждан запрет на участие в выборах составляет от пяти до 15 лет в зависимости от тяжести содеянного. Кроме того, в соответствии с поправками от 4 июня 2021 года, не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций (срок ограничений — от трех до пяти лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях). Кандидат в депутаты обязан закрыть счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России, либо перевести их в российские кредитные организации. В противном случае он будет лишен регистрации. В период избирательной кампании претендентам на думские мандаты запрещено использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранных агентов. Это требование установлено поправками в избирательное законодательство от 20 апреля 2021 года, оно также действует в отношении лиц, аффилированных с иноагентами. Кроме того, кандидаты должны информировать избирателей о наличии у них имеющихся или имевшихся судимостей. Правила выдвижения кандидатов По федеральному округу списки кандидатов выдвигают политические партии, допущенные к выборам Центризбиркомом РФ. По одномандатным округам претенденты выдвигаются либо партиями, либо путем самовыдвижения. При этом одно и то же лицо может баллотироваться от партии и по федеральному, и по одномандатному округу. Численный состав федеральных партийных списков должен включать в себя от 200 до 400 кандидатов. До половины в нем могут составлять беспартийные. Список делится на общефедеральную часть (не более 15 человек; поправки в ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ" от 20 апреля 2021 года) и региональные группы, охватывающие всю территорию РФ (минимальное число групп — 35). Максимальное число кандидатов от партий по одномандатным округам — 225, при этом в одном округе партия может выдвинуть только одного претендента. Участники выборов 2021 года

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Документы для участия в выборах в ЦИК предоставили 15 политических партий (50% от зарегистрированных в РФ). 14 из них в соответствии с законодательством были освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку своих списков, поскольку уже представлены в Госдуме РФ или региональных парламентах. Еще одна партия — Российский общенародный союз (РОС) — должна была собрать не менее 200 тыс. подписей избирателей для регистрации федерального списка. С 19 июля по 12 августа ЦИК зарегистрировал списки 14 партий, обладающих т. н. парламентской льготой. РОС получил отказ из-за недостаточного количества собранных подписей (93 тыс. 907). 16 августа Центризбирком провел жеребьевку, согласно которой утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования. Места распределились следующим образом: КПРФ. Российская экологическая партия "Зеленые". ЛДПР. "Новые люди". "Единая Россия". "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". "Яблоко". Партия роста. Российская партия свободы и справедливости. "Коммунисты России". "Гражданская платформа". "Зеленая альтернатива". "Родина". Партия пенсионеров. По итогам регистрационной кампании председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что списки 14 партий включают 3 тыс. 910 кандидатов (это более 17 человек на один из 225 мандатов по федеральному округу). По одномандатным округам зарегистрированы 2 тыс. 62 человека, а также 11 самовыдвиженцев (девять человек на одно из 225 мест). При этом процент отказа в регистрации по партийным спискам, по словам главы ЦИК, составил менее 3,5%. В 2016 году к участию в выборах были допущены списки также 14 партий, пятипроцентный проходной барьер преодолели четыре из них ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия"). В целом по федеральному округу баллотировались 4 тыс. 436 человек (почти 20 человек на место), по одномандатным округам — 2 тыс. 30 человек, включая 19 самовыдвиженцев (девять человек на один депутатский мандат). Правила агитации и журналисты на участках Предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени первого дня голосования, т. е. 17 сентября. В соответствии с поправками в избирательное законодательство от 30 апреля 2021 года в случае многодневного голосования т. н. день тишины (запрет на агитацию накануне выборов) не предусмотрен. При этом проведение агитации в дни голосования по-прежнему запрещено.

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На участке могут присутствовать заранее аккредитованные журналисты. Закон разрешает представителям СМИ и наблюдателям производить фото- и видеосъемку в местах для голосования, предварительно уведомив об этом членов избирательной комиссии. На выборах 2016 года работали 7 тыс. 566 представителей от 2 тыс. 350 средств массовой информации. Права избирателей Выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, которое гарантировано российским законодательством независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и социального положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Активное избирательное право предоставлено гражданам РФ, достигшим на день голосования 18 лет, дееспособным и не находящимся в местах лишения свободы по приговору суда. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать избирателей к участию или неучастию в голосовании, а также препятствовать их свободному волеизъявлению. Численность избирателей По состоянию на 1 июля 2021 года в России, по данным Центризбиркома РФ, зарегистрированы 108 млн 145 тыс. 648 избирателей, за рубежом — 2 млн 47 тыс. 140, в г. Байконуре (Казахстан) — 12 тыс. 515 человек. Первое место по количеству избирателей занимает Москва (7 млн 440 тыс. 212), последнее — Чукотский автономный округ (32 тыс. 641). Перед выборами 2016 года ЦИК зарегистрировал на территории России 109 млн 737 тыс. 301 избирателя, за пределами страны — 1 млн 872 тыс. 390, в Байконуре — 14 тыс. 557. В голосовании приняли участие 52 млн 700 тыс. 992 избирателя (47,88%), в т. ч. на территории РФ — 52 млн 485 тыс. 177, за рубежом — 215 тыс. 815. Организация голосования Голосовать можно на избирательном участке по месту проживания или нахождения. В последнем случае можно воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", подав до 13 сентября включительно заявление о внесении своей фамилии в список избирателей на данном участке. Ранее проголосовать по месту фактического нахождения можно было лишь при помощи открепительных удостоверений (отменены законом от 4 июня 2018 года). При этом избиратели, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 18 июня текущего года, имеют право проголосовать как по единому федеральному округу за списки партий, так и по одномандатному округу, на территории которого находятся. Граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" для голосования за списки партий по федеральному округу. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других не допускается. Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень или принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), он вправе воспользоваться помощью другого лица, кроме членов избиркомов, кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных, а также наблюдателей. О своем намерении нужно уведомить соответствующую избирательную комиссию. Голосование на избирательных участках Помещения для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. В регионах, где рабочее время большинства избирателей совпадает со временем проведения голосования (например, в населенных пунктах, где жители заняты на вахтенной или сменной работе), участки могут быть открыты раньше 08:00, но не более чем на два часа. На участках в воинских частях, труднодоступных или отдаленных местностях, на судах в плавании, полярных станциях участковый избирком может объявить голосование законченным раньше 20:00, если проголосовали все избиратели, включенные в список. В 2016 году для проведения выборов депутатов Госдумы РФ VII созыва в РФ и за рубежом было образовано 96 тыс. 879 избирательных участков. Организацией и проведением голосования занимались около 880 тыс. членов избиркомов всех уровней. Дистанционное голосование (ДЭГ) Впервые в истории парламентских выборов избиратели семи российских регионов — Москвы и Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей — смогут проголосовать и дистанционно. Проголосовать можно при помощи компьютера или телефона. Все участники электронного голосования должны быть зарегистрированы на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) с подтвержденной учетной записью. Подать заявление через ЕПГУ или mos.ru можно не позднее 24:00 мск 13 сентября. По данным ЦИК, на территории семи субъектов РФ зарегистрированы около 16 млн избирателей, из них 10 млн имеют подтвержденную учетную запись.

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ДЭГ будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября. Проголосовать можно как за федеральный список кандидатов, так и за одномандатников. Жители Донбасса, включенные в списки избирателей Ростовской области, но не имеющие постоянной регистрации на территории РФ, могут проголосовать по федеральному избирательному округу. Результаты ДЭГ будут включены как отдельная графа в сводную таблицу результатов выборов. Кроме того, по традиции дистанционно голосуют российские космонавты, находящиеся в день выборов на орбите, — через доверенное лицо во время специального телесеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП). Такую практику ввели в конце 1980-х годов на орбитальном комплексе "Мир". До этого космонавты голосовали в прямом эфире в ходе телесеанса связи с ЦУП без участия доверенных лиц. Голосование вне специальных помещений Избиратель, который по состоянию здоровья или из-за возраста не сможет прийти на свой участок, имеет право проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в избирком в течение десяти дней до выборов и не позднее чем за шесть часов до закрытия участков. К таким избирателям будут направлены сотрудники избиркома с переносным ящиком для бюллетеней. В 2016 году своим правом проголосовать на дому воспользовались 3 млн 416 тыс. 633 избирателя, или 6,48% от принявших участие в выборах. В настоящее время закон также позволяет ЦИК в случае многодневного голосования проводить его на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. Соответствующие изменения в избирательное законодательство были приняты 31 июля 2020 года. Однако по решению Центризбиркома такой порядок на предстоящих выборах применяться не будет. Голосование в местах временного пребывания Избиратели, которые в дни выборов будут находится на лечении в стационаре, в санаториях и домах отдыха, на вокзалах, аэропортах и др. могут проголосовать на участках, специально образованных в этих местах. Так, на выборах 2016 года для таких групп избирателей было открыто 1 тыс. 460 участков, голосование велось с помощью открепительных удостоверений. Голосование военнослужащих проходит либо на общих избирательных участках (в этом случае в состав избиркома входит и представитель воинской части), либо на участках, образованных на территории части. По словам заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева, в закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости также могут быть созданы временные избирательные участки. В состав участковых избирательных комиссий войдут только сотрудники данных учреждений. При этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Протоколы участковой комиссии будут переданы по техническим каналам связи, как это делается на судах, находящихся в плавании. Досрочное голосование Такое голосование предусмотрено в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в дни выборов в плавании, на полярных станциях, а также в зарубежных государствах, где нет российских представительств. Кроме того, проголосовать досрочно закон позволяет группам избирателей, которые находятся "в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено", в целях создания условий для защиты их здоровья и создания максимального удобства для реализации избирательных прав. Досрочное голосование в 2021 году началось 29 августа и завершится 16 сентября. Оно пройдет в 36 субъектах РФ, включая Республику Саха (Якутию), Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Магаданскую, Мурманскую области, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и др. 3 сентября началось досрочное голосование для групп российских избирателей на зарубежных участках. В 2016 году досрочное голосование было организовано в 48 субъектах РФ, а также в 57 иностранных государствах. В труднодоступных и отдаленных местностях было открыто 407 участков, на судах, находящихся в плавании, — 912, на полярных станциях — восемь, на территориях воинских частей — 126. Своим правом проголосовать досрочно воспользовались 163 тыс. 523 избирателя (0,31% от принявших участие в выборах). Голосование за границей Граждане РФ, проживающие или находящиеся за пределами России, обладают равными избирательными правами с остальными российскими гражданами. Голосование за рубежом организуют на территории российских диппредставительств или консульских учреждений. Российские избиратели за рубежом приписываются к одномандатным округам, образованным на территории РФ. В 2021 году организовано 348 избирательных участков в 143 странах мира (в 2016 году — 372 участка в 147 странах). Голосование россиян будет носить заявительный характер, для этого не потребуется регистрация в дипломатических ведомствах, достаточно прийти на участок с паспортом. Часть избирателей, находящихся за границей, смогут проголосовать онлайн. Сделать свой выбор через интернет смогут граждане РФ, зарегистрированные в одном из семи российских регионов, где проходит дистанционное электронное голосование, и имеющие верифицированную запись на Едином портале госуслуг. Наблюдатели На участке могут присутствовать наблюдатели от партий или кандидатов, а также (впервые на думских выборах) от "субъектов общественного контроля". В их числе Общественная палата (ОП) РФ и региональные общественные палаты. При этом ОП РФ и региональные палаты вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию до двух наблюдателей на каждый день голосования (в общей сложности каждая — до шести наблюдателей на три дня голосования). Кроме того, наблюдателями от субъектов общественного контроля могут быть "представители общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций, а также общественных палат и советов муниципальных образований и иных объединений граждан РФ". При этом, как уточнила 8 августа 2021 года глава ЦИК Элла Памфилова, россияне, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иноагента, могут быть наблюдателями наравне с другими гражданами РФ. Однако они имеют право представлять только назначившего их субъекта (кандидата, партию, общественную палату), а не саму организацию-иноагента. За подготовкой и проведением голосования могут следить иностранные (международные) наблюдатели, аккредитованные ЦИК.

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На предстоящих выборах состав международных миссий будет ограничен из-за сложной эпидемиологической обстановки: приглашены порядка 300 человек. С таким решением российской стороны согласились все международные организации, за исключением ОБСЕ, которая настаивает на праве самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. Однако позднее, 6 сентября 2021 года, пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сообщила, что по решению БДИПЧ ОБСЕ ее делегация из пяти человек все же прибудет в Москву 17 сентября для оценки проведения парламентских выборов. В 2016 году в качестве иностранных наблюдателей были аккредитованы 774 человека от 63 государств и десяти международных организаций. В целом за проведением голосования следили более 275 тыс. наблюдателей. Видеонаблюдение 14 июля 2021 года ЦИК принял решение об отказе в дни голосования от общедоступных трансляций в интернете с камер видеонаблюдения, которыми оборудуют избирательные участки (впервые видеонаблюдение и прямая трансляция в сети Интернет была применена на выборах в Госдуму в 2016 году). По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, во всех 85 субъектах РФ будет установлено более 50 тыс. видеокамер, 6 тыс. устройств с онлайн-трансляцией и еще 36 тыс. устройств видеофиксации. В общей сложности видеонаблюдение, как планируется, охватит 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, где потенциально могут проголосовать более 98% избирателей. Трансляция будет вестись на специальном портале, доступ к которому получат все основные участники избирательного процесса: партии и их региональные отделения, кандидаты, региональные и территориальные избиркомы, уполномоченные по правам человека в РФ и субъектах Федерации, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, при региональных общественных палатах будут организованы центры наблюдения, где наблюдатели, представители партий и кандидатов, СМИ и избиратели смогут оперативно отслеживать видеотрансляции с участков.

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Всего ЦИК планирует создать порядка 55 тыс. аккаунтов (без учета Москвы, где организована своя система видеонаблюдения). Участники получат доступ к трансляции с той территории, от которой избираются (например, одномандатники), или которая входит в компетенцию их полномочий (например, региональные омбудсмены). Общественная палата РФ, партии — участники выборов, СПЧ и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации получат доступ к видеонаблюдению на всей территории страны. Видеотрансляция, видеофиксация и запись будут осуществляться непрерывно на протяжении 17–19 сентября. Под наблюдением камер окажутся стационарные и переносные ящики для голосования, места для выдачи бюллетеней и места их хранения и др. Записи будут храниться в течение одного года. На выборах 2016 года видеокамерами оборудовали почти 21 тыс. 500 участков в 24 субъектах РФ, в списки на которых было включено более одной трети всех российских избирателей. Правила прохождения в Госдуму Для прохождения в Госдуму партиям необходимо набрать пять и более процентов голосов избирателей. К распределению мандатов допускаются преодолевшие этот порог партийные списки при условии, что таких оказалось не менее двух и в совокупности они получили более 50% голосов избирателей. Кандидатам в одномандатных округах достаточно набрать простое большинство голосов. Если два претендента получат равное число голосов, избранным считается тот, кто был зарегистрирован ранее в данном одномандатном округе. Порог явки избирателей и голосование против всех на федеральных выборах с 2007 года не применяются. Однако на последних думских выборах 2016 году явка оказалась самой низкой за всю историю парламентских кампаний — 47,88%. Самая же высокая активность избирателей была зафиксирована на выборах Госдумы II созыва в 1995 года — 64,76%. Подведение итогов Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования 19 сентября (20:00 по местному времени). ЦИК устанавливает общие результаты выборов депутатов Государственной думы не позднее чем через две недели после голосования, т. е. к 4 октября. Официальная публикация результатов ожидается не позднее 9 октября. Выборы по федеральному избирательному округу признаются несостоявшимися, если ни один федеральный список кандидатов не получил пять и более процентов голосов либо если за все списки кандидатов было подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей.