Посольство РФ ожидает, что на думских выборах проголосуют 2 000 живущих в Британии россиян

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании ожидает, что проголосовать на выборах в Госдуму придут 2 - 2,5 тыс. россиян, проживающих в Соединенном Королевстве. Об этом рассказали в понедельник журналистам в российском диппредставительстве.

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"Мы ожидаем, что явка составит около 2 тыс. человек на участке, который будет работать на территории российского посольства в Лондоне. В генеральном консульстве в Эдинбурге, вероятно, проголосуют еще 200-300 человек", - отметил возглавляющий участковую избирательную комиссию в Лондоне советник-посланник Иван Володин.

На консульском учете в Соединенном Королевстве состоит около 9,5 тыс. граждан РФ, однако, согласно оценкам британских властей, число россиян, проживающих в Великобритании, может быть в несколько раз выше.

В посольстве напомнили, что проживающие за рубежом граждане, зарегистрированные в тех регионах РФ, где будет проходить электронное голосование, смогут принять участие в выборах в онлайн-формате. Пришедшим проголосовать лично необходимо будет предоставить оригинал заграничного или внутреннего паспорта РФ.

На участках для голосования будут соблюдаться меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В помещении для голосования установят защитные пластиковые экраны, будет обеспечиваться социальная дистанция. Избирателям рекомендуется приходить с собственными масками, однако они могут быть предоставлены им на участке вместе с одноразовыми ручками.

Как подчеркнул Володин, сотрудники избирательной комиссии будут использовать новый онлайн-сервис Центризбиркома, позволяющий избежать случаев, когда человек голосует дважды - онлайн и непосредственно на участке.