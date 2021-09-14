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В Узбекистане призвали продолжить усилия по установлению мира в Афганистане

ТАШКЕНТ, 14 сентября. /ТАСС/. Узбекистан призывает мировое сообщество продолжить усилия по установлению мира в Афганистане и недопущению гуманитарной катастрофы в этой стране. Об этом во вторник заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Считаем важным продолжение международным сообществом усилий для достижения мира и урегулирования в Афганистане, а также недопущения гуманитарной катастрофы в этой стране", - сказал Камилов в ходе переговоров с государственным министром Великобритании по делам Южной Азии и Содружества Тариком Ахмадом.

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АфганистанУзбекистан
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