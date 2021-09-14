Памфилова: ЦИК проведет встречу со всеми международными наблюдателями на выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия обязательно проведет встречу со всеми наблюдательскими сообществами в ходе выборов в Госдуму, в том числе с международными.

"Обязательно встречи будут со всеми наблюдательскими сообществами и представителями всех миссий [наблюдателей]. Это даже не обсуждается", - сказала Памфилова журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, планирует ли ЦИК встречаться с международными наблюдателями на выборах.