Миронов считает высоким уровень политической конкуренции на выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень политической конкуренции в России увеличивается, об этом свидетельствует кампания по выборам депутатов Госдумы. Такое мнение во вторник высказал журналистам лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов по итогам пресс-конференции в ТАСС.

"Высокий уровень конкуренции. К сожалению, по принципу "разделяй и властвуй" мы вынуждены конкурировать и с КПРФ, я уж не говорю про ЛДПР. Тем более, с этими партиями-спойлерами: РППС и "Коммунистами России", - сказал Миронов.

По мнению парламентария, политическая конкуренция увеличивается, о чем говорит участие в выборах сразу 14 партий. "Увеличивается. Дело в том, что, совершенно очевидно, мы наблюдаем начало заката "Единой России", - уверен Миронов.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.