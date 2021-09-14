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Смена власти в Афганистане

Рябков: политика России по Афганистану направлена на обеспечение безопасности своих границ

Москва заинтересована вести диалог со всеми сторонами в республике, отметил замглавы МИД

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия на афганском направлении придерживается последовательной политики, в основе которой лежит обеспечение безопасности собственных границ и границ союзных государств в Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

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"Мы относимся к происходящему с максимальной серьезностью, потому что ситуация там изменилась в корне. В этой связи мы придерживаемся последовательной политики, обеспечивающей наши интересы, среди которых, безусловно - обеспечение стабильности и безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и в регионе в целом", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что Россия не прерывала диалога с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), Москва заинтересована вести диалог со всеми афганскими сторонами.

"Нужно дать возможность афганцам определиться в конечном счете со своей собственной судьбой и с той дорогой, по которой пойдет многострадальный Афганистан со всеми его этно-конфессиональными и другими особенностями", - отметил Рябков.

Теги
АфганистанРоссияРябков, Сергей АлексеевичСмена власти в Афганистане
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