На федеральной территории Сириус в первый день проголосовали порядка 20% избирателей

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 20% избирателей федеральной территории Сириус, где впервые с момента ее основания проходят выборы, проголосовали в первый день, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Краснодарского краевого отделения партии "Единая Россия".

"В Сириусе проходят выборы Совета федеральной территории первого созыва. В первый день голосования

свой выбор сделали около 20% избирателей", - говорится в сообщении.

В Сириусе работают шесть избирательных участков. Совет федеральной территории Сириус будет состоять из 17 человек, девять из них избираются путем голосования избирателей. Территория делится на три многомандатных округа, за мандаты борются 16 кандидатов.