Новосибирский избирком не нашел нарушений на видео с надомным голосованием

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия в Новосибирской области проверила опубликованные в Telegram-каналах сообщения о принуждении пожилой женщины к надомному голосованию на выборах в Госдуму членами избирательной комиссии. Эта информация не соответствует действительности, сообщил в субботу "Вестник избирательной комиссии Новосибирской области".

Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором члены избирательной комиссии якобы принуждают к голосованию пожилую женщину, которая на него не записывалась. По данному факту облизбирком организовал проверку.

"В соответствии с п. 2 ст. 83 № 20-ФЗ голосование вне помещения для голосования проводится на основании письменного заявления (устного обращения) избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц). Принуждения членами комиссии голосовать избирателя на видеоролике не усматривается, так как женщина пожилая и члену УИК приходится говорить громко и разборчиво. Избиратель не отказывался голосовать", - сообщили в избиркоме.

На выборы в Госдуму в Новосибирской области зарегистрированы 40 кандидатов. Они были выдвинуты 14 политическими партиями, кандидаты которых регистрировались без сбора подписей. Кроме того, на территории муниципалитетов региона проходят 43 муниципальные избирательные кампании.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования идут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.