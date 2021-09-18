Почти пятая часть избирателей проголосовали на выборах на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по данным на утро субботы на выборах на Ставрополье превысила 19%. Об этом сообщили журналистам в краевом избиркоме.

"По выборам депутатов Государственной думы <...> явка составила 19,43%. По выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва 19,2%", - говорится в сообщении.

Наибольшая активность избирателей на Ставрополье отмечается в Красногвардейском округе. По данным на утро субботы в этой территории явка составила 32,45%.

По данным избиркома Ставрополья, в крае работают 1 284 избирательных участка. В списки избирателей в регионе внесены порядка 1,9 млн человек. В ходе голосования на Ставрополье выбирают представителей в Госдуму, депутатов краевой Думы. Также проходят выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края - Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске и Железноводске.