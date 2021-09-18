Явка на выборах в ХМАО составила 31,88% к концу второго дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Ханты-Мансийском автономном округе под конец второго дня голосования к 20:00 местного времени (18:00 мск) составила 31,88%, проголосовали 368,4 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в избирательной комиссии региона.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

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"По состоянию на 20:00 18 сентября 2021 года на выборах в Югре проголосовали 368 400 человек, что составляет 31,88% от общего количества голосующих югорчан", - говорится в сообщении.

Лидером по явке избирателей является Нефтеюганский район, где проголосовать пришли 64,38%. Наименьшая активность наблюдается в Сургуте - 21,13%.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Югре проходят выборы депутатов Государственной думы, думы Югры, Тюменской областной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.