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Единый день голосования

Явка на выборах в Вологодской области за два дня составила 26,64%

По информации облизбиркома, голосование проходит спокойно

ВОЛОГДА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 245 тыс. жителей Вологодской области посетили избирательные участки в регионе, явка по итогам второго дня голосования составила 26,64%, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

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"На 20:00 мск 18 сентября на выборах депутатов Госдумы явка составила 26,64%, проголосовали 245 726 человек. На выборах в Законодательное собрание области явка составила 26,13%, или 240 336 проголосовавших", - сообщили в избиркоме.

В целом голосование проходит спокойно, добавили в избирательной комиссии.

В Вологодской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, выборы полного состава законодательного собрания региона, а также выборы депутатов муниципальных советов. Работают 955 избирательных участков, в том числе 23 временных. На 1 июля 2021 года в регионе зарегистрировали 922 710 избирателей.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВологодская область
Онлайн
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