Волгоградский избирком направил в полицию заявление об угрозах члену комиссии

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Заявление об угрозах применения физической силы со стороны неизвестных лиц члену комиссии с правом совещательного голоса поступило в избирательную комиссию Волгоградской области, документ направили в полицию, сообщили в субботу ТАСС в региональном избиркоме.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о якобы избиении члена комиссии.

"В участковые избирательные комиссии №528 и №529 поступили заявления от членов комиссий с правом совещательного голоса о предполагаемом нарушении при проведении голосования избирателем, однако впоследствии свои заявления члены комиссий с правом совещательного голоса отозвали, отметив, что ошиблись и указанные ими сведения являются недостоверными. Заявление подобного содержания поступило в избирательную комиссию Волгоградской области. В нем сообщается об угрозах применения физической силы со стороны неизвестных лиц члену комиссии с правом совещательного голоса. Заявление направлено в полицию", - говорится в сообщении избиркома.

Ранее сообщалось, что явка на выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области на 15:00 мск составила 37,74%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.