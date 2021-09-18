Во второй день выборов в Крыму явка составила около 35%

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму восьмого созыва во второй день голосования в Крыму составила порядка 35%, сообщил в субботу журналистам председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Второй день был очень активный, и погода способствовала, и настроение у людей было очень хорошее, было видно по активности на участках. Крым на эту минуту, по предварительным данным, получил порядка 35% явки. Очень хороший результат", - сказал Константинов.

В соседнем Севастополе явка с учетом проголосовавших в электронном формате составила 32,5% - это более 100 тыс. избирателей, сообщила пресс-служба Севизбиркома. Всего, по уточненным данным, в городе 316 371 избиратель.

При этом в середине дня 18 сентября комплексы обработки избирательных бюллетеней на участке №13 в Севастополе оказались заполнены. Голосование продолжилось в традиционном формате, с использованием резервного стационарного ящика для голосования. Итогиподведут с учетом данных КОИБ и ручного пересчета бюллетеней из стационарного ящика. Ранее глава Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова поясняла, что такой порядок действий оговорили заранее с Центризбиркомом. При этом вероятность того, что КОИБы будут заполнены, есть еще на одном участке в Севастополе.

Выборы на полуострове

17-19 сентября в Севастополе выбирают депутатов, которые представят город в Госдуме, а также проходят довыборы в городское законодательное собрание и местные выборы.

В дни голосования в Крыму работает 1 131 избирательный участок (в том числе 260, оборудованных КОИБами) и еще один дополнительный в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. Также 19 сентября откроются 37 дополнительных участков в больницах и один в СИЗО Симферополя. Всего в регионе работают 180 участковых избирательных комиссий и шесть временных участков в больницах и военных частях.

Всего в республике около 1,5 млн избирателей. Зарегистрировали более 12 тыс. избирателей из других регионов, наибольшее количество прикрепили к участкам в курортных Алуште, Евпатории, Керчи, а также Симферопольского и Ленинского районов.