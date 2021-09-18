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Единый день голосования

Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 20:00 субботы составила 57,5%

Данные продолжают поступать

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 57% избирателей Республики Татарстан по данным на 20:00 18 сентября проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

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"Сегодня 57,5% избирателей Татарстана проголосовали. <...> Хочу сказать, что система ГАС "Выборы" продолжает принимать данные", - сообщил Кондратьев.

В республике 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам - Азинскому и Студенческому, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

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