Венедиктов заявил, что онлайн-переголосование в Москве не повышает шанс выиграть приз

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Функция переголосования на mos.ru не повышает вероятность выигрыша автомобилей, квартир и денежных сертификатов в программе "Миллион призов". Об этом сообщил журналистам в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Нет, переголосование не увеличивает шансы. Если вы взяли бюллетень, вы уже попадаете в систему, а сколько раз вы его взяли - это уже систему не колышет. <…> Люди самообманываются, это важная история про "Миллион призов", - сказал Венедиктов, напомнив, что почти 100 тыс. участников онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве воспользовались функцией изменения поданного голоса за первые 1,5 суток голосования.

Он также отметил, что члены Общественного штаба по наблюдению за выборами видят, что программа "Миллион призов" работает. "После неточного сообщения [что переголосование повышает шансы выиграть приз], мы увидели рост интереса в электронке. Я был скептиком, но работает не только кнут, но и пряник", - заключил Венедиктов.

Первый розыгрыш призов среди проголосовавших на выборах в Москве онлайн провели 18 сентября в прямом эфире телеканала "Москва-24". Десять победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" забрали 10 однокомнатных квартир. Розыгрыш проводился среди проголосовавших до 20:00 мск 17 сентября с помощью генератора случайных чисел, всего в нем приняли участие 1,1 млн человек.

Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 2337464449, 2293622821, 5811725327, 4219007925, 9116214901, 0610876415, 6770631148, 0882529828, 6418613025, 9964374805. Выигрышный код из смс сообщения необходимо активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru. 19 и 20 сентября состоятся еще два розыгрыша, также в 09:00 мск на телеканале "Москва-24", среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

Выборы в Госдуму назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключат из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.