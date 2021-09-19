{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Голосование на выборах в Госдуму началось в четырех городах Индии

Россияне смогут отдать свои голоса в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре участка для голосования на выборах депутатов Госдумы, открылись в разных городах Индии в 08:00 по местному времени (05:30 мск). Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в республике, россияне смогут отдать свои голоса в Нью-Дели (на территории Торгового представительства РФ), в Генконсульстве России в Мумбаи, в Генконсульстве России в Калькутте и в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Ченнаи.

На эту тему
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Единый день голосования - 2021.

Как сообщил советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин, диппредставительство провело большую работу по информированию сограждан через местные СМИ и на всех информационных ресурсах посольства. В информировании о голосовании приняли участие и российские соотечественники в Индии.

"Индийская ассоциация российских соотечественников (ИАРС) играет большую роль, помогая нам поддерживать постоянные контакты с согражданами, привлекая их для участия в проведении памятных мероприятий и традиционных праздников. В числе наших приоритетов - оказывать россиянам в Индии содействие в том, чтобы они могли чувствовать живую связь с нашей общей родиной", - сказал Бабушкин

В сентябре было организовано и несколько выездных досрочных голосований - в штате Гоа, в городах Ауровиль, Ришикеш, Вишакхапатнам, Тривандрум, на площадке АЭС "Куданкулам", которая сооружается на юге Индии при технической поддержке России. Таким образом свои голоса отдали порядка 130 россиян.

Участки будут открыты до 20:00 часов (17:30 мск).

Теги
ИндияРоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
В ОП РФ сообщили о выявлении около 10 тыс. фейков за два дня голосования
Первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что число ложных сообщений по сравнению с 17 сентября упало более чем вдвое
Читать полностью