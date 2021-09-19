Голосование на выборах в Госдуму началось в четырех городах Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре участка для голосования на выборах депутатов Госдумы, открылись в разных городах Индии в 08:00 по местному времени (05:30 мск). Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в республике, россияне смогут отдать свои голоса в Нью-Дели (на территории Торгового представительства РФ), в Генконсульстве России в Мумбаи, в Генконсульстве России в Калькутте и в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в Ченнаи.

Как сообщил советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин, диппредставительство провело большую работу по информированию сограждан через местные СМИ и на всех информационных ресурсах посольства. В информировании о голосовании приняли участие и российские соотечественники в Индии.

"Индийская ассоциация российских соотечественников (ИАРС) играет большую роль, помогая нам поддерживать постоянные контакты с согражданами, привлекая их для участия в проведении памятных мероприятий и традиционных праздников. В числе наших приоритетов - оказывать россиянам в Индии содействие в том, чтобы они могли чувствовать живую связь с нашей общей родиной", - сказал Бабушкин

В сентябре было организовано и несколько выездных досрочных голосований - в штате Гоа, в городах Ауровиль, Ришикеш, Вишакхапатнам, Тривандрум, на площадке АЭС "Куданкулам", которая сооружается на юге Индии при технической поддержке России. Таким образом свои голоса отдали порядка 130 россиян.

Участки будут открыты до 20:00 часов (17:30 мск).