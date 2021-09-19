Антонов: диалог России и США по информационной безопасности дает конкретные результаты

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон достигли некоторых небольших, но ощутимых результатов в диалоге по информационной безопасности. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос ТАСС о ходе консультаций в этой сфере между странами, он отметил: "Я предпочитаю говорить о международной информационной безопасности, исходя из того, что кибербезопасность - это только часть огромного массива, огромной проблемы международной информационной безопасности". По мнению Антонова, "пока на сегодняшний день американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблемах кибербезопасности в контексте вымогательства". Он пояснил, что речь идет о ряде резонансных атак на американские компании.

"Я хочу сказать, что проблема есть. Проблема заключается в необходимости нашего взаимодействия, в выяснении того, откуда идут эти атаки, кто эти люди", - добавил посол. "И могу вам сказать, что первые, как говорят, реальные ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные небольшие результаты. Но, как мы всегда говорим, большую часть работы еще предстоит сделать в будущем", - подчеркнул дипломат.

Антонов констатировал, что у США и РФ есть "набор документов, которые носят политически обязывающий характер" в указанной сфере. "Может быть, настало время провести ревью или обзор того, какая у нас есть основа. У нас сделано несколько предложений американцам для того, чтобы укрепить основу вот такого взаимодействия", - пояснил посол.

Как сообщила 9 июля пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена был "продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью". В сообщении также указывалось, что с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права".