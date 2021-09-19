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Единый день голосования

В Сибири завершилось голосование

Последними закрылись избирательные участки в Омской области

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Омская область, самый западный регион Сибирского федерального округа, завершила трехдневное голосование, в ходе которого выбирали депутатов регионального законодательного собрания и Государственной думы. Серьезных нарушений в ходе выборов в регионе зафиксировано не было, сообщил в воскресенье ТАСС заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин.

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"Выборы прошли успешно, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат, в ходе выборов зафиксировано не было", - сказал Мордовин.

По его словам, по состоянию на 18:00 (15:00 мск) в Омской области проголосовали 586 тыс. избирателей, явка составила 39,41%. В сельских районах свой выбор сделали 46,9% избирателей, в самом Омске - 34,35%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в Омской области в единый день голосования проходили выборы депутатов заксобрания Омской области седьмого созыва, на которых зарегистрированы списки семи партий. Партия "Единая Россия" выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ - 77 кандидатов, ЛДПР - 49, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 59. В списки партий "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России" вошли 43, 60 и 88 кандидатов соответственно. На выборах в Госдуму зарегистрировано 22 кандидата от восьми партий, включая "Яблоко".

Теги
РоссияЕдиный день голосованияОмская область
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