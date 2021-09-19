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Единый день голосования

В Ростовской области проголосовали уже более 90% подавших заявление через систему ДЭГ

В голосовании принял участие 273 061 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Более 90% избирателей из Ростовской области, которые ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), уже сделали свой выбор. Данные разместили на портале ДЭГ.

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Всего в Ростовской области заявления подали 301 990 избирателей. По состоянию на 17:04 мск воскресенья, в голосовании принял участие 273 061 человек, или 90,42% избирателей.

Ранее в воскресенье на сайте избирательной комиссии Ростовской области сообщалось, что активность избирателей на выборах в Госдуму в регионе на 12:00 мск составила 36% с учетом тех, кто голосует дистанционно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияРостовская область
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