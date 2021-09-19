Иностранные эксперты считают, что выборы в Нижегородской области проходят открыто и гладко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Международные общественные эксперты из США, Пакистана и Болгарии, посетившие избирательные участки в Нижегородской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и регионального заксобрания, считают, что процесс проходит открыто и без нарушений. Об этом они сообщили журналистам в воскресенье в Центре общественного наблюдения за выборами в Нижнем Новгороде.

"Я посетил большое количество избирательных участков, меня очень впечатлил большой экран в центре общественного наблюдения со сменяющими друг друга изображениями. Мне удалось побывать на 20-25 избирательных участках не только в Нижнем Новгороде, но и на Бору, в Городце и Семенове. Везде избирательный процесс проходит спокойно, все очень прозрачно", - сказал эксперт из Болгарии Мартин Райков.

Он добавил, что в прошлом году смог наблюдать за процессом общероссийского голосования по вопросу принятия поправок к Конституции РФ. "Многие мои знакомые, коллеги присутствовали в качестве международных экспертов на выборах в разных странах мира, и моя оценка - все здесь проходит в соответствии с золотым стандартом", - добавил Райков.

Сохаиб Танвир из Пакистана рассказал, что на всех участках, где он побывал, было установлено как минимум по две камеры. "Удалось также пообщаться с общественными наблюдателями на избирательных участках. Мы поинтересовались, были ли у них какие-то трудности в работе, и узнали, что все проходило максимально гладко, не было никаких затруднений и проблем. Это не может не радовать", - сказал Танвир.

Американский эксперт Даниэль Луис Виллалобос сообщил журналистам, что посетил от десяти до 15 участков и в целом доволен тем, как проходят выборы и как протекает процесс на каждом из участков. "Я лично не наблюдал никаких нарушений или правил проведения выборов", - сказал он.

Он также отметил, что для него было важным разобраться, какие меры предосторожности и защиты были приняты в России для предотвращения двойного голосования. "Судя по тому, что я услышал, я убедился, что здесь подобное невозможно, такое произойти не может", - добавил Виллалобос.

Выборы на территории региона

На территории Нижегородской области проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области. В организации голосования задействовано более 21 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. 17 сентября в регионе открыли 2 161 избирательный участок.