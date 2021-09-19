Партия "Родина" готовит жалобы в ЦИК по возможным нарушениям на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Родина" готовит обращения в Центризбирком России в связи с возможными нарушениями на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил лидер партии Алексей Журавлев в ходе брифинга на площадке марафона "Ночь выборов - 2021. Время избранных" в воскресенье.

"У нас тоже было несколько десятков тысяч наблюдателей, тоже есть нарушения, но это все в основном носит технический характер. Имеются более серьезные нарушения, но с ними разбираются. Мы готовим жалобы в ЦИК", - сказал он.

При этом Журавлев выразил уверенность, что все обращения Центризбиркомом "будут разобраны". "Если бы нарушения кардинально влияли на выборную кампанию, это один момент. Сейчас нарушения есть, но, я думаю, они не повлияют на общий ход выборных процессов", - отметил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проводились прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов