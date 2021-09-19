Экс-мэр Якутска считает, что уже можно говорить об успехе "Новых людей" в ДФО и Сибири

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Советник лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала успехом результаты партии на выборах в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом она сказала журналистам в воскресенье в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".

"Можно говорить об успехе "Новых людей" на Дальнем Востоке и в Сибири, хороший результат для молодой партии, которая впервые участвует в выборах федерального уровня, это можно констатировать", - сказала Авксентьева.

Говоря об общих результатах партии на выборах в Госдуму, экс-мэр Якутска отметила, что "все будет меняться".

В частности, по данным избиркома Новосибирской области, партия "Новые люди" на выборах в Госдуму по итогам обработки более 38% протоколов набирает в регионе 8,33%.

Партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" преодолевают 5-процентный барьер по итогам обработки 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК. Для прохода в Госдуму партия должна преодолеть 5-процентный барьер, при преодолении барьера в 3% партия может претендовать на госфинансирование.