Явка на выборах в Вологодской области превысила показатели 2016 года

ВОЛОГДА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Госдумы в Вологодской области и нового состава областного парламента, предварительно, будет на 3-4% выше, чем на предыдущих выборах в 2016 году, сообщил председатель областного избиркома Денис Зайцев.

"На 18 часов сегодня явка в Госдуму составила 41,91%, в Законодательное собрание области - 41,25%. Если сравнивать с выборами в 2016 году, когда явка составила 40,56%, то на нынешних выборах явка наверняка еще на 3-4% поднимется, то есть интерес к нынешним выборам больше", - сказал Зайцев в прямом эфире регионального телеканала 35tv.ru.

По его словам, выборы были непростыми, с точки зрения избирательных комиссий трехдневное голосование - это большой труд. "Но, как говорит ЦИК, мы работаем, в первую очередь, для наших избирателей. С учетом непростой эпидемической ситуации нам удалось избежать скученности людей. Но даже при таком трехдневном голосовании на некоторых участках в Вологде образовывались небольшие очереди", - сказал председатель областного избиркома.

На выборах в Госдуму по Вологодскому одномандатному округу №85 было зарегистрировано восемь кандидатов: замгубернатора Валентина Артамонова от "Единой России", железнодорожник Илья Анферьев от "Родины", предприниматель Александр Болотов от Партии пенсионеров, депутат областного парламента от ЛДПР, домохозяйка Ольга Доможирова от "Яблока", врач-нейрохирург Вологодской областной клинической больницы Олег Ершов от КПРФ, депутат областного парламента Виктор Леухин от "Справедливой России", домохозяин Андрей Паутов от партии "Новые люди".

По Череповецкому одномандатному округу №86 было зарегистрировано семь кандидатов: самозанятая Светлана Вобликова от партии "Родина", пенсионер Юрий Ерегин от "Справедливой России", действующий депутат Госдумы Алексей Канаев от "Единой России", финансовый директор частной компании Игорь Катухин от "Партии пенсионеров", депутат областного парламента Александр Морозов от КПРФ, менеджер ПАО "Северсталь" Иван Рытов от партии "Новые люди", депутат областного парламента Ольга Ширикова от ЛДПР. В Законодательное собрание области входят 34 депутата, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.