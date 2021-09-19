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Единый день голосования

Врио главы Мордовии сообщил, что явка на выборах в республике составила около 65%

По словам Артема Здунова, выборы прошли в спокойной атмосфере

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей Мордовии на выборах, по предварительным итогам трех дней голосования, составила около 65%, сообщил в воскресенье врио главы республики Артем Здунов в эфире "Россия-24".

"Около 65% явки. Закрыты все участки, идет подсчет голосов. Выборы прошли в спокойной атмосфере, в конструктивном русле", - сказал Здунов.

В Мордовии 17-19 сентября проходили выборы главы Мордовии, депутатов Государственной думы, госсобрания, городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова, который ранее работал председателем правительства Дагестана. На пост главы региона, помимо Здунова ("Единая Россия"), претендуют Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ) и Александр Лемкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
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