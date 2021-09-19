Депутат считает, что "Единая Россия" убедительно побеждает на выборах в честной борьбе

По предварительным данным, "Единая Россия" одерживает "убедительную победу как по спискам, так и по одномандатным округам", сказал он журналистам. "Выборы в Госдуму проходили в честной и конкурентной борьбе. Мы бы хотели поблагодарить избирателей и сказать спасибо каждому, кто отдал голос за "Единую Россию", - добавил Ревенко.

Он отметил, что избиратели проявили достаточно высокую активность и явка сопоставима с той, которая была на выборах в Госдуму в 2016 году. Последние данные ЦИК РФ по явке пока не названы, к 18:00 мск она достигала 45,15% без учета дистанционного голосования. Это близко к показателям 2016 года, когда итоговая явка на выборах в нижнюю палату парламента составила 47,88%.

"По информации от наблюдателей, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не выявлено. Что касается того информационного потока и шума о якобы возможных нарушениях, которые фиксировались, то более чем 90% этих сообщений являются фейком. С этим массивом нам предстоит работать и выяснить, кому это было нужно и выгодно. Мы за честную борьбу и выборы. Мы ждем официального подведения результатов голосования", - заключил он.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, свидетельствуют данные ЦИК. Далее идут КПРФ - 23,9%, ЛДПР - 9,07%, "Новые люди" - 7,32% и "Справедливая Россия" - 6,97%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.