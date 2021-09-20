Эксперт: единороссы выигрывают в том числе благодаря правильному выбору лидеров списка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму благодаря личностям, которые возглавляют ее избирательный список, мобилизации электората, в также активной работе с электронным голосованием. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

"Есть несколько причин, по которым "Единая Россия" смогла удержать лидерство, несмотря на второй сложный год пандемии, на пенсионную реформу, которая несколько просадила ее поддержку и популярность. Все это отступило перед правильным выбором пятерки, во главе которой стояли два безусловных моральных авторитета: [министр иностранных дел Сергей] Лавров и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу", - сказал Данилин.

Кроме того, по словам политолога, партией была проведена "активная мобилизация своего электората". "Единая Россия" также успешно воспользовалась трехдневным голосованием и региональными выборами. "Здесь нельзя не отметить тот факт, что в целом ряде регионов еще проходили губернаторские выборы. Губернаторы своей популярностью также смогли повлиять на поддержку партии", - сказал Данилин.

По его словам, на результатах также сказалась и активная работа единороссов с дистанционным электронным голосованием. "Как выяснилось, утверждение о том, что интернет - это вотчина либералов, осталось в прошлом. Интернетом сейчас пользуются все, и "Единая Россия" смогла мобилизовать еще и избирателей на электронное голосование <...>, а оппозиция, наоборот, оттолкнула своего избирателя от электронного голосования. Это тоже даст "Единой России" преимущество", - считает Данилин.