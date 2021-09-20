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Единый день голосования

Эксперт: единороссы выигрывают в том числе благодаря правильному выбору лидеров списка

Кроме того, по словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, партией была проведена "активная мобилизация своего электората"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму благодаря личностям, которые возглавляют ее избирательный список, мобилизации электората, в также активной работе с электронным голосованием. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

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"Есть несколько причин, по которым "Единая Россия" смогла удержать лидерство, несмотря на второй сложный год пандемии, на пенсионную реформу, которая несколько просадила ее поддержку и популярность. Все это отступило перед правильным выбором пятерки, во главе которой стояли два безусловных моральных авторитета: [министр иностранных дел Сергей] Лавров и [министр обороны РФ Сергей] Шойгу", - сказал Данилин.

Кроме того, по словам политолога, партией была проведена "активная мобилизация своего электората". "Единая Россия" также успешно воспользовалась трехдневным голосованием и региональными выборами. "Здесь нельзя не отметить тот факт, что в целом ряде регионов еще проходили губернаторские выборы. Губернаторы своей популярностью также смогли повлиять на поддержку партии", - сказал Данилин.

По его словам, на результатах также сказалась и активная работа единороссов с дистанционным электронным голосованием. "Как выяснилось, утверждение о том, что интернет - это вотчина либералов, осталось в прошлом. Интернетом сейчас пользуются все, и "Единая Россия" смогла мобилизовать еще и избирателей на электронное голосование <...>, а оппозиция, наоборот, оттолкнула своего избирателя от электронного голосования. Это тоже даст "Единой России" преимущество", - считает Данилин.

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РоссияЕдиный день голосования
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