В КПРФ усомнились в данных первых экзитполов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В КПРФ с осторожностью отнеслись к данным экзитполов, отметив, что многие оппозиционно настроенные граждане отказываются отвечать на вопрос о сделанном ими выборе.

Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, "Единая Россия" получает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2%, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.

"Мы тоже проводили экзитполы, и все знают, что примерно 30-40% граждан отказываются отвечать на вопрос, за кого они проголосовали. Как правило, это человек, который голосует против власти", - сообщил журналистам в воскресенье первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

В свою очередь первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что данные экзитпола не коррелируют с теми данными, которые КПРФ" получает практически из всех регионов Дальнего Востока". "Вопросы существуют", - отметил он.