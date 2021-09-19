Матвиенко призналась, что рада за "Новых людей", которые нашли своего избирателя

"Те партии, которые вели спокойную, умную агитацию... скажем, партия "Новые люди". Я радуюсь за них. Партия молодая, только появившаяся, еще не оперившаяся, не знаю, пройдут они в Думу или не пройдут, но она уже получила своего избирателя своим отношением, своими предложениями, причем популизма там никакого не было. Просто было такое человеческое обращение, как мне казалось как избирателю", - сказала Матвиенко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ - 23,9%, ЛДПР - 9,07%, "Новые люди" - 7,32% и "Справедливая Россия" - 6,97%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.