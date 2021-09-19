"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Приморья

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Приморья после обработки 51,46% протоколов участковых избирательных комиссий, набирая 39,05% голосов. На втором месте - КПРФ с 29,63%, следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

"Единая Россия" набирает 86,5 тыс. голосов или 39,05%; КПРФ - 65,7 тыс. голосов или 29,63%; ЛДПР - 20,6 тыс. голосов или 9,31%. На четвертом месте находится "Справедливая Россия - За правду", у которой 19,9 тыс. голосов или 8,99%. Замыкает список Партия пенсионеров - 19,2 тыс. голосов, 8,67%.

В Приморском крае 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. В крае работали 1 297 стационарных участков и более 250 временных, в том числе участок в аэропорту, 20 - в больницах, три - в СИЗО. По данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 1 433 850 избирателей.

На выборы в Госдуму было зарегистрировано 30 кандидатов, в избирательном бюллетене на выборы в Госдуму значилось 14 политических партий, в бюллетене на выборы в заксобрание - пять партий.

Общественная палата края подготовила почти 3,1 тыс. человек, которые следили за ходом голосования. Всего в крае проходила 31 избирательная кампания: помимо выборов депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания, прошли 29 местных кампаний, в том числе дополнительные выборы районных депутатов и глав сельских поселений.

По данным Центризбиркома на 18:00 местного времени (11:00 мск), на выборах депутатов Госдумы в крае проголосовали 39% избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания края - 38,38% избирателей.