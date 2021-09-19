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Единый день голосования
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Неверов: фракция "Единой России" в Госдуме по итогам выборов обновится примерно наполовину

По его словам, фракция пополнится новыми депутатами, которые раньше никогда не избирались

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Состав фракции "Единой России" в Госдуме по итогам выборов обновится примерно наполовину. Об этом в воскресенье сообщил лидер фракции в предыдущем созыве нижней палаты парламента Сергей Неверов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Единая Россия" периодически реализует запрос на обновление. Это происходит каждые выборы. И здесь обновление будет порядка 50%", - сказал он.

По словам Неверова, фракция пополнится новыми депутатами, которые раньше никогда не избирались. "Это постоянный запрос, люди видят, что партия дает возможность реализации таких инициатив, возможность вовлечения в политические события и политическую жизнь", - отметил он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияЕдиный день голосования
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