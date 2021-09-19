Представитель "Гражданской платформы" лидирует на выборах в Госдуму в округе в Нефтекамске

ТАСС, 19 сентября. Рифат Шайхутдинов лидирует на выборах в Госдуму по Нефтекамскому одномандатному округу №6 в Башкирии с результатом 39,44%.

Обработано 14,56% голосов избирателей, следует из данных ЦИК.

На втором месте Раиль Адиятуллин из партии "Единая Россия" с 20,92% голосов, на третьем - Ильгам Галин из КПРФ с 15,8%. В других одномандатных округах в республике на данный момент побеждают представители "Единой России".

С 17 по 19 сентября в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной думы, городского совета Уфы, дополнительные выборы в Госсобрание республики, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.