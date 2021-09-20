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Единый день голосования

Артем Здунов отметил необходимость стабилизации финансовой ситуации в Мордовии

По данным Минфина республики, госдолг составляет более 48 млрд рублей

ТАСС, 20 сентября. Врио главы Мордовии Артем Здунов, который лидирует на выборах главы республики после обработки первых протоколов, сообщил, что в первую очередь в республике нужно стабилизировать финансовую ситуацию.

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По данным Минфина республики, долг Мордовии составляет более 48 млрд рублей, или 200% к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации.

"Прежде всего, конечно, финансовая стабильность республики. На ней будет основываться вся дальнейшая социально-экономическая политика. Первый упор будет сделан на нее", - сказал Здунов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос журналиста о первоочередных задачах, стоящих перед республикой.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока "школы губернаторов" - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, котораую запустили в июне 2017 года.

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РоссияЕдиный день голосованияМордовия
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