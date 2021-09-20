Артем Здунов отметил необходимость стабилизации финансовой ситуации в Мордовии

ТАСС, 20 сентября. Врио главы Мордовии Артем Здунов, который лидирует на выборах главы республики после обработки первых протоколов, сообщил, что в первую очередь в республике нужно стабилизировать финансовую ситуацию.

По данным Минфина республики, долг Мордовии составляет более 48 млрд рублей, или 200% к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации.

"Прежде всего, конечно, финансовая стабильность республики. На ней будет основываться вся дальнейшая социально-экономическая политика. Первый упор будет сделан на нее", - сказал Здунов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос журналиста о первоочередных задачах, стоящих перед республикой.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана, до назначения с 2014 года занимал пост министра экономики Татарстана. Он является выпускником первого потока "школы губернаторов" - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, котораую запустили в июне 2017 года.