"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Карелии после обработки 10% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 28,71% голосов и лидирует на выборах седьмого созыва Законодательного собрания Карелии после обработки 10,68% протоколов. Такие данные приводит в понедельник Центральная избирательная комиссия.

Согласно опубликованной информации, следом за "Единой Россией" идут КПРФ с 17,24% голосов, "Справедливая Россия - За правду" с 10,92%, партия "Яблоко" с 10,81%. ЛДПР набирает 8,12%, партия "Новые люди" - 6,47%, Партия пенсионеров - 5,41%. Остальные партии получают менее 5% голосов.

В Карелии с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу, также жители голосовали за кандидатов, которые войдут в седьмой созыв законодательного собрания республики. Кроме того, крупные выборы прохошли в Петрозаводский и Костомукшский городские советы, проводился ряд муниципальных избирательных кампаний.