Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в Госдуму в Рязанской области

ТАСС, 20 сентября. Кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" по одномандатным округам Дмитрий Хубезов и Андрей Красов лидируют на выборах в Рязанской области. Об этом свидетельствуют данные на табло в ЦИК.
Как следует из информации на табло, по 156-му округу действующий депутат Госдумы Андрей Красов по результатам обработки 41,09% протоколов набирает 37,11% голосов, за ним следует представитель КПРФ Олег Струков. В 157-м округе кандидат Дмитрий Хубезов после обработки 41,06% протоколов получает 49,2% голосов, следом идет представитель КПРФ Евгений Морозов (14,3%), третье место занимает депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин с 13,56% голосов.