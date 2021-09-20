"Единая Россия" лидирует с более 55% голосов на выборах в Госдуму в Пензенской области

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" опережает конкурентов на выборах в Госдуму в Пензенской области с 55,88% голосов по итогам обработки 64,85% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных облизбиркома.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

На эту тему

На втором месте находится КПРФ (17,07%), на третьем - ЛДПР (7,59%), на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" (6,21%), на пятом - "Новые люди" (5,09%).

Лидером голосования на 146-м Пензенском одномандатном округе после обработки 60,71% протоколов является единоросс Игорь Руденский (61,95%), на втором месте - представитель КПРФ Алексей Иванов с 14,43%, на третьем - Павел Куликов из ЛДПР (5,15%).

На 147-м Лермонтовском одномандатном округе после обработки 68,97% протоколов лидирует Александр Самокутяев ("Единая Россия") - 53,77%, второе место у представителя КПРФ Александра Трутнева (17,01%), на третьем месте Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") с 10,47%.

В Пензенской области в ходе выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальных избирательных комиссии.