В Якутии КПРФ лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99,88% протоколов

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия КПРФ лидирует в Якутии на выборах в Госдуму после обработки 99,88% протоколов, набирая 35,15% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Якутии.

Всего за КПРФ проголосовали 118 611 избирателей. На втором месте находится партия "Единая Россия" с 33,22% голосов, на третьем - "Новые люди" (9,87%), на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (8,19%), на пятом - ЛДПР (5,14%).

На дополнительных выборах народных депутатов в парламент региона по Университетскому округу № 3 лидирует ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев с 43,22% голосов, по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34 - министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев (44,97%). Как отмечается на сайте ЦИК Якутии, по обоим округам обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

В регионе, помимо выборов в Госдуму восьмого созыва, также состоялись дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3 и Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 34. В двух одномандатных округах были зарегистрированы по пять кандидатов. В 29 районах республики назначили 76 муниципальных избирательных кампаний.