КПРФ лидирует на выборах в Госдуму в НАО после обработки 100% протоколов

ТАСС, 20 сентября. КПРФ набрала 31,98% после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий и заняла первое место на выборах в Госдуму восьмого созыва в Ненецком автономном округе, сообщили ТАСС в понедельник в окружном избиркоме. НАО первым из регионов обработал 100% протоколов.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

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"У КПРФ 31,98% голосов избирателей, за нее проголосовали 4 917 человек", - сообщили в избиркоме.

"Единая Россия" набрала 29,06% голосов, у ЛДПР 11,19%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 7,97%, у партии "Новые люди" 6,48% голосов избирателей.

Явка избирателей составила 42,61%. В регионе зарегистрировано 36 107 избирателей.

В НАО, кроме выборов в Госдуму, прошли дополнительные выборы в городской совет Нарьян-Мара, в двух поселениях выбирали главу и депутатов местных советов, в Амдерме и Омском сельсовете выбирали депутатов местных советов.