"Единая Россия" лидирует с 40,43% на выборах в Госдуму в Смоленской области

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" набирает 40,43% голосов избирателей после обработки 62% протоколов в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Илья Чурынин.

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"По итогам обработки 62% протоколов УИК, КПРФ - 22,82%, "Зеленые" - 0,72%, ЛДПР - 11,25%, "Новые люди" - 5,80%, "Единая Россия" - 40,43%, "Справедливая Россия" - 7,38%", - сказал он.

Лидер фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов набирает 53,44% по итогам обработки 285 протоколов из 450 (63,33%), добавил Чурынин.

В Смоленской области проходило голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, а также муниципальные выборы. Были открыты 787 избирательных участков.