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Единый день голосования

Единороссы лидируют на выборах в тверское Заксобрание после обработки 50,85% протоколов

На втором месте находится КПРФ

ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области с 37,68% голосов по результатам обработки 50,85% протоколов, следует из данных на информационном табло облизбиркома.

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На втором месте находится КПРФ с 20,62% голосов, ЛДПР набирает 11,26%. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получает 10,67% голосов. Остальные четыре партии - Партия пенсионеров, "Родина", "Коммунисты России" и "Яблоко" - набирают менее 6% голосов.

В Тверской области прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, губернатора региона, а также депутатов Заксобрания и муниципальные выборы.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТверская область
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