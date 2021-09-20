Единоросс лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай после обработки всех протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Роман Птицын, по предварительным данным, лидирует на выборах в Госдуму в Республике Алтай по единственному одномандатному округу. Об этом свидетельствуют данные ГАС "Выборы" в избиркоме региона после обработки 100% протоколов УИК.

Согласно данным системы, кандидат от "Единой России", глава Майминского района республики Птицын набирает 31,99% голосов. Кандидат от КПРФ Мария Демина - 29,84%, а Алексей Тюхтенев от партии "Справедливая Россия - За правду" - 16,09% голосов избирателей. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов набирает 5,2% голосов, у Марии Ардиматовой от партии "Новые люди" 3,74%.

Четверо других кандидатов - Василий Кудирмеков от Российской партии свободы и справедливости, Елена Туденева от партии "Коммунисты России", Николай Толкочоков от Партии пенсионеров и Людмила Шувалова от партии "Зеленых" не набирают 5% голосов. Явка составила, по предварительным данным, 45,86%, превысив явку 2016 года в 45,1%. Тогда по итогам единого дня голосования за кандидата от партии "Единая Россия" Родиона Букачакова в регионе проголосовали 44,79% избирателей, пришедших на участки. Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин тогда получил 20,39% голосов избирателей.

В Республике Алтай, где проживают более 162 тыс. избирателей, работали 236 избирательных участков. В регионе 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Госсобрания - Эл Курултай по округу № 25, выборы 11 глав сельских поселений, а также депутатов районных и сельских советов в ряде муниципальных образований.