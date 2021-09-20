Хованская уступает Брюхановой в 198-м округе Москвы после обработки 95,71% протоколов

Хованская набирает 25,55% голосов, Брюханова - 27,17%, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

Хованская была избрана депутатом Госдумы четвертого созыва от партии "Яблоко" по Ленинградскому одномандатному избирательному округу №194 (Москва) в декабре 2003 года, при этом она не вошла ни в одну из фракций. В Госдуму пятого созыва она была избрана по московскому региональному списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь". В мае 2011 года вступила в "Справедливую Россию", в том же году переизбралась в шестой созыв. В 2016 году Хованская избралась в Думу седьмого созыва, победив в одномандатном Ленинградском избирательном округе №198 в Москве.