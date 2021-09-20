"Единая Россия" лидирует по одномандатным округам в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" лидируют во всех четырех одномандатных округах на выборах в Волгоградской области, следует из данных регионального избиркома.

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По данным избиркома, в 81, 82, 83 и 84 округах обработано по 100% протоколов. Лидируют Алексей Волоцков, Андрей Гимбатов, Владимир Плотников, Олег Савченко.

По Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 81 Алексей Волоцков ("Единая Россия") набрал 61,74% голосов избирателей, 13,70% у Елены Светличной (КПРФ), 6,63% - у Аллы Лукьяновой ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). По Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82 Андрей Гимбатов ("Единая Россия") набрал 56,14% голосов, 14,43% - Андрей Анненко (КПРФ), а 12,37% - Дмитрий Калашников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 Владимир Плотников ("Единая Россия") набрал 55,31% голосов избирателей, Валерий Могильный (КПРФ) - 19,56%, Алексей Логинов (ЛДПР) - 6,92%. По Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 Олег Савченко ("Единая Россия") набрал 51,55% голосов, Денис Усков (КПРФ) - 17,89%, Александр Анохин (ЛДПР) - 9,76%.