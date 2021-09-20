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Единороссы набирают 49,82% на выборах в Нижегородской области по итогам 98% протоколов

На втором месте находится КПРФ с 19,27% голосов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму по федеральному округу в Нижегородской области набирает 49,82% после обработки 98,2% протоколов, следует из данных, предоставленных ТАСС в облизбиркоме.

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На втором месте находится КПРФ (19,27%), на третьем "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 8,59%. На четвертом месте ЛДПР (7,13%), на пятом - "Новые люди" с 5,19%.

На территории области прошло голосование на выборах депутатов Госдумы, законодательного собрания региона, а также муниципальные выборы в 32 районах, муниципальных и городских округах. В организации голосования задействованы более 21 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. Работал 2 161 избирательный участок.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия - За правду"Нижегородская область
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