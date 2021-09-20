Представители "Единой России" лидируют по всем округам в Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" побеждают по всем одномандатным округам на выборах депутатов Госдумы в Вологодской области и депутатов областного парламента. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по результатам обработки 98% протоколов участковых избирательных комиссий.

"Обработано 98% протоколов. <…> По всем одномандатным округам и в Госдуму, и в Законодательное собрание Вологодской области победили представители партии "Единая Россия" с подавляющим преимуществом. Это касается 85-го и 86-го одномандатных округов в Госдуму, где побеждают Валентина Артамонова и Алексей Канаев. Представители партии побеждают также в 17 одномандатных округах в заксобрание области", - сказал Кувшинников.

По его данным, общий процент за "Единую Россию" (по единому округу) составил 35% по итогам обработки 98% протоколов, что "примерно идентично показателю, который партия достигла пять лет назад на выборах 2016 года, что позволило сформировать квалифицированное парламентское большинство в заксобрании. Количество мандатов "партии власти", полученное предыдущим составом, будет сохранено, отметил глава региона. В выборах прияли участие более 45% вологжан, что существенно выше показателя предыдущих выборов в Госдуму - 40%.

Без нарушений

Порядка 160 обращений поступило в областной избирком, практически все они обработаны, жалобы не подтвердились. "Уже сейчас можно констатировать, что выборы прошли организованно, очень хорошо отработали участковые избирательные комиссии, более 8,5 тыс. их членов работали практически трое суток и продолжают работать по подсчету голосов. Более 4 тыс. наблюдателей присутствовало, 180 журналистов было аккредитовано от 39 СМИ. Впервые был организован Центр общественного наблюдения, который продолжает работать круглые сутки; 374 камеры в круглосуточном режиме контролировали работу участковых комиссий. На сегодня никаких жалоб и нарушений не выявлено", - сказал Кувшинников.

Руководитель региона поблагодарил вологжан за голоса, "отданные за стабильность и предсказуемый курс правительства РФ и курс президента России, за решение глобальных проблем населения через "Народный бюджет" и градостроительные советы. Состав областного парламента обновился практически на 50%. "Я уверен, что новый состав депутатов, где квалифицированное большинство сохраняет партия "Единая Россия", поддержит все принятые ранее решения по формированию народной программы, по развитию Вологодской области. <…> Никаких потрясений не произошло, политический ландшафт не изменился, мы только укрепили влияние на процессы, которые происходят. Партия власти, партия президента доказала свою легитимность, свой авторитет в области. С сегодняшнего дня приступим к реализации своих планов", - подытожил губернатор.

В Вологодской области 17-19 сентября прошло 17 избирательных кампаний - выборы депутатов Госдумы, депутатов законодательного собрания области, глав 10 поселений и выборы депутатов муниципальных советов.